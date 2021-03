Vídeo: goleiro Bruno é atração de 'pelada' e gera aglomeração no RJ

Anteriormente, ele chegou a ser contratado por um time do Acre e foi duramente criticado | Foto: Reprodução

Condenado por homicídio triplamente qualificado pela morte da modelo Eliza Samudio, o goleiro Bruno foi visto jogando neste fim de semana uma pelada em um campo de várzea em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A presença do jogador gerou aglomeração, apesar das restrições impostas pelo município devido à pandemia do coronavírus. Anunciado como primeiro reforço do Esporte Clube Atlético Carioca, equipe que disputa a Série C do Campeonato Carioca de 2021, Bruno cumpre regime semiaberto desde julho de 2019, após cumprir parte de sua pena.

Anteriormente, ele chegou a ser contratado por um time do Acre e foi duramente criticado. A ex-modelo foi morta em junho de 2010, quando Bruno ainda jogava pelo Flamengo. Os dois tem um filho juntos.

