Jogador de hóquei é atingido no rosto por disco e morre; veja vídeo

No momento do acidente, o atleta de 19 anos colocou as mãos na cabeça e caiu no gelo | Foto: Reprodução

Timur Faizutdinov, do time júnior de hóquei no gelo do Dynamo São Petersburgo, morreu nesta terça-feira (16), alguns dias após ser atingido pelo disco durante um jogo contra o Loko Yaroslavl, na Rússia, na última sexta-feira (12).

No momento do acidente, o atleta de 19 anos colocou as mãos na cabeça e caiu no gelo. Pouco depois, ele foi retirado da partida em uma maca.

Em nota, a Federação Russa de Hóquei no Gelo lamentou a morte do jogador. "Durante três dias, os médicos lutaram por sua vida, mas, infelizmente, o atleta não pôde ser salvo. A Federação Russa de Hóquei no Gelo expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Timur", declarou a entidade.

R7*

Veja o vídeo:

Leia mais:

Jogador de 15 anos assina contrato com Flamengo até 2024