Miranda volta a comandar zaga do São Paulo

O zagueiro Miranda, de 36 anos, retorna para atuar no São Paulo. O zagueiro foi anunciado nesta quarta-feira (17) pelo clube. A expectativa é que o atleta já integre o elenco comandado por Hernán Crespo nesta tarde.

O contrato do zagueiro com o Tricolor é até o final de 2022. Durante sua estadia na Europa, o zagueiro chegou ao seu auge no Atlético de Madrid, de Diego Simeone. Depois do Atlético, Miranda fez as malas rumo a Itália. Por lá, o zagueiro atuou na Internazionale de Milão, entre 2015 e 2019. Nesse meio tempo, foi titular do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Sob o comando de Muricy Ramalho, o zagueiro que chegou para substituir ninguém menos que Diego Lugano, conquistou o inédito tricampeonato brasileiro, em 2006, 2007 e 2008 — feito que não foi superado até hoje.

