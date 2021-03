Vasco da Gama joga na Copa do Brasil com time reforçado

O Vasco joga pelo empate para avançar na Copa do Brasil | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco da Gama joga contra a Caldense-MG, em Poços de Caldas, pela Primeira Fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (18). O duelo estava agendado para às 21h30, mas foi antecipado para às 17h30, horário de Brasília.

A alteração foi feita após as restrições do governo de Minas Gerais. O confronto correu risco de ser adiado, mas acabou confirmado pela CBF.

A delegação do Vasco optou em viajar os 484 km entre Rio de Janeiro e Poços de Caldas em ônibus leitos. O técnico Marcelo Cabo levou os principais jogadores incluindo Zeca, Leandro Castán, Léo Matos e Germán Cano, que não atuaram contra o Nova Iguaçu.

O Vasco joga pelo empate para avançar na Copa do Brasil. No entanto, os Cruzmaltinos enfrentam um adversário que faz boa campanha no Mineiro. O time treinou na quarta-feira (17) no Estádio Ronaldão, local do jogo.

Os vascaínos vão a campo apenas pela segunda vez com seus principais jogadores na temporada | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Os vascaínos vão a campo apenas pela segunda vez com seus principais jogadores na temporada. O volante Bruno Gomes admitiu que os jogadores ainda estão se adaptando ao estilo de jogo pedido pelo técnico Marcelo Cabo.

"A formação que estamos jogando é um pouco diferente da que terminou o Brasileiro. Eu particularmente gosto bastante por privilegiar o jogo apoiado. Tenho jogado com o Andrey do meu lado e ele me ajuda bastante. O time está se adaptando. O professor pede para não termos medo de jogar, que o meio participe bastante, ajude o ataque", disse.

Bruno Gomes destacou que o elenco Cruzmaltino está focado em fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. No entanto, o volante afirmou que o pensamento é de avançar de fase.

"A expectativa é a melhor possível. A gente se preparou bastante para esse jogo da Copa do Brasil e queremos ir longe na competição, mas precisamos primeiro passar dessa primeira fase. Vamos enfrentar um grande time, que está em primeiro lugar no Campeonato Mineiro. Não estamos pensando nessa vantagem do empate. Estamos indo para buscar a vitória", disse.

*Com informações da Gazeta Esportiva

