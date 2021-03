Confederação de Atletismo suspende torneios por conta da pandemia

A decisão do Conselho de Administração da entidade foi unânime | Foto: Reprodução

As edições 2021 da Copa Brasil de Fundo e Meio-Fundo e a Copa Brasil de Provas Combinadas foram adiadas e serão remarcadas oportunamente para novas datas e sedes. A confirmação foi por meio de nota da Confederação Brasileira da modalidade (CBAt) divulgada nesta quinta-feira (18).

Conforme nota, a decisão do Conselho de Administração da entidade, tomada durante reunião virtual na última quarta-feira (17), foi unânime.

O calendário nacional do atletismo foi aberto no último domingo (14) com a Copa Brasil de Marcha Atlética, realizada em um circuito de um quilômetro montado no estacionamento do Bragança Garden Shopping, em Bragança Paulista.

