Pandemia no esporte: jogo entre Manaus FC e Jaraguá (GO) é adiado

Manaus – A partida pela Copa do Brasil entre Manaus Fc e Jaraguá (GO) que aconteceria nesta quinta-feira (18), no Estádio Amintas de Freitas em Jaraguá, foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A partida foi adiada, mas ainda não há nova data e horário do jogo. A decisão foi tomada por conta do novo decreto do governo de Goiás ao combate contra o Covid-19. A previsão é de que até a semana que vem haja a nova data do confronto pela primeira fase de grupos.

Em nota, a assessoria do Manaus FC informou que entende e respeita a decisão da CBF.

“O Gavião novamente reitera sua colaboração em atender as novas orientações. O clube já está focado em retornar a capital amazonense, visando seu próximo compromisso contra o Penarol, pela terceira rodada do Campeonato Amazonense de 2021”, finalizou.

Mais sobre o adversário

O Jaraguá Esporte Clube foi fundado em 2 e fevereiro de 1929 e já possui 92 anos. O time tem como conquista mais recente a segunda divisão do Campeonato Goiano, em 2019. Atualmente, disputa a primeira divisão do estadual. O Jaraguá manda seus jogos no estádio Amintas de Freitas, com capacidade para seis mil pessoas.

