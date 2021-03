FPF decide: rodada do fim de semana do Campeonato Paulista é adiada

Para as demais rodadas deste período da Fase Emergencial, a FPF permanece em contato com autoridades estaduais, municipais, federações e CBF | Foto: Reprodução

A Federação Paulista de Futebol (FPF), os clubes da Série A1 do Paulistão, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores decidiram nesta quinta-feira (18) pelo adiamento da 5ª rodada do Campeonato Paulista. O motivo seria as novas restrições do governo contra a Covid-19.

Conforme a nota, as novas datas serão divulgadas oportunamente. "O Dr. Rui Fragoso, do escritório Fragoso Advocacia, apresentou para avaliação de todos os clubes o conceito de judicialização do caso. Embora tenham argumentos jurídicos e científicos que sustentem a segurança do Protocolo de Saúde do futebol, FPF e clubes decidiram por não ingressar neste momento com Mandado de Segurança.

Para as demais rodadas deste período da Fase Emergencial, a FPF permanece em contato com autoridades estaduais, municipais, federações e CBF para tentar viabilizar a realização dos jogos da próxima semana. Uma nova reunião entre os clubes e a FPF ficou agendada para a próxima segunda-feira, às 10h", informou.

O Governo de Minas impediu a realização de jogos de futebol de campeonatos de outros Estados em território mineiro. O governador Romeu Zema (Novo), determinou a inclusão de todas as regiões de Minas na onda roxa do programa "Minas Consciente", que prevê medidas de restrição mais severas, como toque de recolher. A medida entra em vigor amanhã e vale pelos próximos 15 dias.

