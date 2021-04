Campeão de motocross morre em grave acidente na Argentina; veja vídeo

O piloto tinha apenas 23 anos | Foto: Reprodução

O piloto argentino de motocross, Alberto “El Wey” Zapata, de 23 anos, morreu durante uma competição em San Agustín, cidade da província de Córdoba, na Argentina. Ele caiu da moto e foi atropelado por dois competidores.

Em novembro de 2020, Zapata precisou amputar o braço esquerdo após um acidente de carro e voltou a competir meses depois. Neste novo acidente, ele não resistiu.

Veja o vídeo do acidente:

“El Wey” impressionou na volta após a amputação e conseguiu subir em um pódio e recentemente falou sobre como recebeu a notícia de que perdera um braço.

“Quando eu estava no hospital, não conseguia sentir meu braço e me perguntei se ainda o tinha, até que minha mãe me disse: ‘Não, eles o amputaram logo após o acidente’.” Na ocasião, Zapata foi salvo por uma pessoa que passava pelo local do acidente e parou o sangramento no braço com um torniquete.

