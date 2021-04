Jogador de LOL é banido de liga após torcer por piora da pandemia

Ele recebeu a punição após comentar sobre a pandemia da Covid-19 | Foto: Michael Konkol/LoL Esports

O jogador vietnamita de League of Legends (LOL), Pham “Zeros”, da SBTC Esports, foi banido permanentemente da VCS, liga do país do jogo, na última terça-feira (6). Ele recebeu a punição após comentar sobre a pandemia da Covid-19 durante uma transmissão ao vivo, torcendo por uma piora na situação dentro do Vietnã.

Na stream, Zeros disse que “gostaria que a pandemia piorasse no Vietnã para que o representante da VCS não pudesse ir ao MSI”, pois assim, na teoria, ele poderia alcançar o topo da liga e representar o país no exterior.

A fala teve uma grande repercussão negativa e o jogador se pronunciou alegando ter sido uma brincadeira. A liga decidiu bani-lo de qualquer forma.

*Metrópoles

