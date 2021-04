Pesquisa afirma que Gamers brasileiros jogam mais durante a pandemia

A pesquisa ouviu 12.498 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal | Foto: Reprodução iStock

A 8ª edição da Pesquisa Game Brasil (PGB), o mais importante levantamento anual sobre o consumo de jogos eletrônicos no país, revela como o isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19 impactou o consumo de jogos eletrônicos. De acordo com a pesquisa, 75,8% dos gamers brasileiros afirmam jogar mais durante o período.

As entrevistas foram realizadas entre os dias 7 e 22 de fevereiro deste ano. Além do alto consumo, historicamente, a PGB mostra que as mulheres são maioria entre a comunidade gamer no Brasil. Na 8ª edição não foi diferente: 51,5% do público de jogos eletrônicos do país é feminino. Esta forte presença está relacionada ao tamanho do mercado de smartphones, onde existe uma dominância das mulheres (62,2%).

Pessoas em classes sociais baixas e médias (C1, C2, D e E) estão em ascensão, embora a principal classe social dos jogadores no Brasil seja a média-alta (B2), com 27,6%.

A PGB mapeou também a etnia dos jogadores brasileiros: quase metade do público se identificou como branca (46%), enquanto outra grande parcela se identificou como parda ou preta (50,3%, na soma). Em relação à faixa etária, a maioria do público é adulta, com 22,5% possuindo entre 20 a 24 anos e 18,6% entre 24 e 29 anos.

O público de 16 a 19 anos representa 10,3% dos respondentes, enquanto pessoas de 40 anos ou mais de idade constituem 18,9% dos gamers no país. Por questões de ética, o estudo não entrevista menores de 16 anos de idade. Toda essa população, no entanto, é considerada em uma seção especial (Pais, Filhos e Games), dedicada a entender o perfil de consumo desse público pela ótica de seus pais.

A pesquisa é fruto de uma parceria entre Sioux Group, Go Gamers, Blend New Research e ESPM, a PGB 2021 ouviu 12.498 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal.

*Com informações da Pesquisa Game Brasil

Leia mais:

Jogador de LOL é banido da Liga após torcer por piora na pandemia