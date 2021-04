Encontro dos campeões: Flamengo e Palmeiras se enfrentam na Supercopa

O jogo acontece no estádio Mané Garrincha, em Brasília | Foto: Divulgação/Lucas Figueiredo

Neste domingo (11), o estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF, será o palco do encontro dos campeões. Flamengo, campeão brasileiro de 2020 e Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, se enfrentam em jogo único da Supercopa do Brasil, às 11h.

Indecisão de partida

O local da partida estava ameaçado por conta da pandemia do Coronavírus e restrições e lockdown em Brasília. A enorme agenda esportiva, que prevê 56 eventos esportivos está liberada.

Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal, havia prometido ao presidente da CBF, Rogério Caboclo, que conseguiria a liberação para os jogos.

Flamengo voa

O time apresenta ótima fase e vai para mais uma decisão | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Na última semana, o Flamengo goleou o Madureira por 5 a 1 no Cariocão. Com a atuação, o time voa e tem ótima fase. Os gols do Mengão foram marcados por Gabigol (2), Gerson, Diego e Arrascaeta, que são peças importantes e serão os mais marcado dentro de campo para a decisão.

Entre os relacionados para o jogo estão: Bruno Henrique, Bruno Viana, De Arrascaeta, Diego, Diego Alves, E. Ribeiro, Filipe Luís, Gabi, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo H, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Matheuzinho, Michael, Pepê, Rodrigo Caio, Renê, Rodrigo Munhiz, Vitinho e Willian Arão.

Com todos os titulares à disposição, as únicas dúvidas do técnico Rogério Ceni eram quanto ao aproveitamento do atacante Pedro e do lateral-direito Matheuzinho. A dupla, que está em fase final de recuperação de lesões musculares teve destinos opostos. Pedro ficou de fora da lista para a partida, mas pediu para acompanhar o grupo em Brasília. Já Matheuzinho foi liberado para atuar e entrou na relação.

O time, porém, está definido com Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Palmeiras quer mais títulos

O Palmeiras foca no melhor do futebol brasileiro | Foto: Divulgação Palmeiras

O porco também conta com ótima fase no esporte brasileiro. O time venceu a Copa do Brasil e planeja levantar mais taças, se depender do time focado e do treinador Abel Ferreira.

Após testar positivo para Covid-19, o centroavante Luiz Adriano estará à disposição do técnico para o confronto com o Flamengo. O atleta desfalcou o Palmeiras na recente vitória sobre o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana.

O técnico Abel Ferreira e os auxiliares Carlos Martinho e Andrey Lopes comandaram atividades técnicas em campo reduzido. O time praticou balanço, marcações, enfrentamentos e infiltrações, entre outros aspectos. Enquanto isso, os titulares permaneceram com trabalhos regenerativos visando o jogo do fim de semana.

A possível escalação conta com: Rony, Willian, Veiga, Lopes, Zé Rafael, F. Melo, M. Viña, Gómez, Rocha, Luan e Weverton.

