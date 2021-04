Jogos de Tóquio: mais de 70% dos japoneses querem cancelamento

A sondagem revelou que 39,2% querem os Jogos cancelados, enquanto 32,8% são a favor de outro adiamento | Foto: Reuters/Issei Kato

Mais de 70% do povo japonês quer que a Olimpíada de Tóquio seja cancelada ou adiada por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A pesquisa foi realizada pela agência de notícias Kyodo News nesta segunda-feira (12).

A sondagem revelou que 39,2% querem os Jogos cancelados, enquanto 32,8% são a favor de outro adiamento. Só 24,5% dos entrevistados querem que o maior evento esportivo do mundo aconteça de acordo com o cronograma.

Instisfação

Mais de 92,6% dos entrevistados receia um ressurgimento das infecções, apontou a pesquisa da Kyodo, realizada entre 10 e 12 de abril.

Embora a vacinação de pessoas de 65 anos e acima tenha começado em cerca de 120 postos de todo o país nesta segunda-feira (12), as doses importadas continuam escassas e o ritmo das inoculações dificilmente deterá a onda mais recente de infecções. A sondagem descobriu que cerca de 60% das pessoas estão insatisfeitas com o progresso do Japão nas vacinações.

