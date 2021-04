Auxiliar do Palmeiras e vice do Flamengo trocaram socos na Supercopa

confusão começou quando Martins foi expulso por reclamar das decisões da arbitragem | Foto: Reprodução

A vitória do Flamengo nos pênaltis, não foi a única coisa que marcou a Supercopa deste domingo (11). Fora de campo, o auxiliar do Palmeiras João Martins, e o vice de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, trocaram socos no túnel que dá acesso ao gramado.

As informações são da ESPN. A confusão começou quando Martins foi expulso por reclamar das decisões da arbitragem. Ao descer para o vestiário, o português provocou Bruno Spindel, iniciando uma discussão.

Braz estava ao lado do diretor, e também se exaltou, continuando agressões verbais que terminaram em pancadaria.

Jogadores de ambos os times entraram no meio da confusão, que só terminou com a intervenção de seguranças rubro-negros e alviverdes.

Leia mais:

Flamengo é campeão da Supercopa e recebe R$ 5 milhões de premiação