Com vantagem, Santos faz jogo decisivo contra San Lorenzo, em Brasília

O Santos está a um passo de marcar presença na fase de grupos da Libertadores de 2021. O time construiu larga vantagem na Argentina por 3 a 1, o Peixe recebe o San Lorenzo nesta terça-feira (13), às 21h30, em Brasília.

Lucas Braga, Marinho e Ângelo marcaram os gols no jogo de ida. O time brasileiro que poupou titulares permite o empate ou perder por dois gols de diferença. De olho e com foco total na competição internacional, o alvinegro poupou todos os titulares.

O Santos tem que jogar como Santos e tratar de impor nosso sistema de jogo. Não há uma fórmula, mas jogar com a posse de bola e agredindo o rival, como fizemos na Argentina. Essa é a ideia e tomara que o time, na terça-feira, esteja em seu melhor nível para que possamos definir a classificação

O Santos realizou nesta segunda-feira (12), no CT Rei Pelé o último treinamento para o confronto. Na atividade, Ariel Holan definiu a equipe titular que enfrentará os argentinos, ajustando os últimos detalhes táticos do time em campo. O Peixe também trabalhou bolas paradas no treino que antecede o jogo.

Para a partida, a tendência é que Soteldo volta a ser titular. Desta vez o venezuelano participou de todas as atividades de preparação para o confronto. Além disso, Holan também conta com os retornos de Ivonei e Kaio Jorge, que brigam por vagas na equipe.

A torcedor Sônia Caldeira acredita que o Peixe entrará focado na classificação, mesmo com a vantagem de gols. Segundo ela, serão 90 minutos de pura emoção e apreensão por conta do forte adversário.

“Estamos contando com essa classificação tão importante pela necessidade do dinheiro. Quanto mais vitórias conseguirmos, muito melhor. Segundo o técnico Geninho o campo no Mané Garrincha é excelente. O ‘hermanos’ vêm embalados para esse jogo. Estão ‘mordidos’ devido ao jogo da Argentina”, comentou.





San Lorenzo agressivo

O Ciclón promete vir a campo com agressividade no ataque. O time quer correr atrás do prejuízo na última partida no Nuevo Gasómetro. Uma das principais novidades fica no meio-campo, pois Óscar Romero ganhou uma vaga no time titular e vai atuar com o seu irmão Ángel.

Esta é a provável escalação do San Lorenzo: José Devecchi; Herrera o Peruzzi; Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Óscar Romero, Diego Rodríguez, Juan Ramírez; Ángel Romero, Nicolás Fernández e Franco Di Santo.

Por conta da situação adversa, o San Lorenzo precisa vencer por três gols de diferença. Se devolver o placar, a vaga será definida nos pênaltis.

