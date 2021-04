Esquiva Falcão entrega pizzas durante a pandemia e ganha elogios

Os fãs comemoraram e desabafaram sobre o momento da pandemia | Foto: Reprodução

A pandemia do novo coronavírus tem impactado diretamente a vida de milhões de brasileiros, inclusive os atletas. O boxeador Esquiva Falcão tem trabalhado como entregador de mini pizzas no Espírito Santo, por conta do calendário esportivo suspenso. Fãs elogiaram o atleta pela atitude.

Falcão publicou uma foto em suas redes sociais durante o fim de semana na qual aparece de máscara, sentado em uma moto, preparado para fazer mais uma entrega. Nos stories do Instagram, ele revelou que a empresa onde está trabalhando só tem ele como entregador, por isso, pediu desculpas por alguns pedidos que não puderam ser entregues.

Desde o ano passado Esquiva tem trabalhado como entregador, auxiliando a esposa, para complementar a renda familiar.

Os fãs comemoraram e desabafaram sobre o momento da pandemia e a desvalorização dos atletas que vivem e sustentam a família com patrocínios.

"Boa Esquiva. Todos torcemos por você. Esperamos que você possa sim, sendo destaque na sua categoria de boxe, seja melhor remunerado, para focar única e exclusivamente nos treinos e na carreira. Boa sorte. Eu certamente compraria muitas mini pizzas se morasse aí na sua região. Grande abraço", comentou Marcelo Texta na publicação de Esquiva.

