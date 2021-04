Seleção Brasileira de judô disputa o Pan-Americano no México

Na sexta (16) lutarão os judocas dos pesos 70kg, 78kg, +78kg, 81kg, 90kg, 100kg e +100kg | Foto: Reprodução

A Seleção Brasileira de judô chegou ao México no último final de semana para a disputa do Campeonato Pan-Americano de Guadalajara, que acontecerá nos dias 15 e 16 de abril. Nessa etapa, o Brasil será representado por 17 atletas, em sua maioria, que estão na corrida olímpica buscando os pontos decisivos para a vaga em Tóquio.

Programação

A agenda do Pan de Judô começa nesta quarta-feira (14), com o sorteio das chaves às 16h (horário de Brasília). As lutas começam na quinta, 15, para os atletas das categorias 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 60kg, 66kg, 73kg.

Na sexta (16) lutarão os judocas dos pesos 70kg, 78kg, +78kg, 81kg, 90kg, 100kg e +100kg.

*Horários: Preliminares - 14h (México) / 16h (Brasil) Finais - 17h (México) / 19h (Brasil)

Convocação

Seleção Feminina

Gabriela Chibana 48kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)

Nathália Brígida 48kg (Sogipa/FGJ/RS)

Larissa Pimenta 52kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)

Ketelyn Nascimento 57kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)

Jéssica Pereira 57kg (Instituto Reação/FJERJ/RJ)

Ketleyn Quadros 63kg (Sogipa/FGJ/RS)

Aléxia Castilhos 63kg (Sogipa/FGJ/RS)

Ellen Santana 70kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)

Beatriz Souza +78kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)

Seleção Masculina

Renan Torres 60kg (SESI/FPJudo/SP)

Willian Lima 66kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)

Guilherme Schimidt 81kg (Minas Tênis Clube/FMJ/MG)

Rafael Macedo 90kg (Sogipa/FGJ/RS)

Leonardo Gonçalves 100kg (Sogipa/FGJ/RS)

Rafael Buzacarini 100kg (Clube Paineiras do Morumby/FPJudo/SP)

Rafael Silva “Baby” +100kg (EC Pinheiros/FPJudo/SP)

David Moura +100kg (Instituto Reação/FJERJ/RJ)

