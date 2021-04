Em possível adeus, Messi perde clássico e aumenta jejum incômodo

O craque argentino anunciou que deve deixar o Barcelona em breve. | Foto: Miguel Ruiz/Barcelona

A temporada atual pode ser a última de Messi com o Barcelona. O craque argentino já anunciou que deve deixar o clube em breve. E, no que depender do desempenho do camisa 10 no último clássico contra o Real Madrid, a saída de Messi pode acontecer pela porta dos fundos no Camp Nou. O desempenho ruim na derrota por 2 a 1 diante dos merengues colocou ainda mais especulação sobre o futuro de Messi.



A partida, válida pelo Campeonato Espanhol, recebeu atenção das plataformas de apostas online, como a www.apostasesportivas24.net . Em campo, dois times que vivem momentos distintos na temporada. Enquanto o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1 no meio de semana pela Liga dos Campeões e ficou mão na vaga da próxima fase da competição, o Barça já está fora da competição europeia.

Por isso, o time comandado por Ronald Koeman aposta todas as fichas no título do Campeonato Espanhol. Mas a conquista ficou mais difícil após a derrota no clássico. E, com isso, a chance de Messi conquistar seu título derradeiro com o único clube que defendeu na sua carreira profissional está cada vez mais distante.

Jornais espanhóis afirmam que Messi se despediu do clássico, um dos maiores do mundo, de forma melancólica. Além disso, o argentino chegou ao sétimo jogo seguido diante do rival sem balançar as redes. Em outros momentos, isso era impensável, já que o camisa 10 se acostumou a decidir os mais diversos clássicos, especialmente contra o Real Madrid.

Em toda a história do argentino no Real x Barça - 45 jogos, número recorde ao lado de Sergio Ramos -, essa sequência nunca havia sido alcançada. A maior até então era de seis partidas, entre 2014 e 2016. Outro dado curioso é que Messi não conseguiu vazar Courtois no gol merengue. No último gol, o goleiro adversário era Keylor Navas, atualmente arqueiro do Paris Saint Germain.

Confira a lista de jogos em que Messi não balançou as redes:

● 06/05/2018 - Barcelona 2 x 2 Real Madrid - Campeonato Espanhol - ÚLTIMO GOL

● 06/02/2019 - Barcelona 1 x 1 Real Madrid - Copa do Rei

● 27/02/2019 - Real Madrid 0 x 3 Barcelona - Copa do Rei

● 02/03/2019 - Real Madrid 0 x 1 Barcelona - Campeonato Espanhol

● 18/12/2019 - Barcelona 0 x 0 Real Madrid - Campeonato Espanhol

● 01/03/2020 - Real Madrid 2 x 0 Barcelona - Campeonato Espanhol

● 24/10/2020 - Barcelona 1 x 3 Real Madrid - Campeonato Espanhol

● 10/04/2021 - Real Madrid 2 x 1 Barcelona - Campeonato Espanhol

Na imprensa, a avaliação é contra Messi. "Ele foi muito dominado pelos defensores do Real Madrid. Eles não permitiram que Messi finalizasse com força", afirmou o jornal na análise do argentino, com uma nota baixa a partir da avaliação da torcida .

"Também não esteve bem nas bolas paradas. Se este foi o último clássico pelo Barcelona contra o Real Madrid, ele se despediu deles pela porta dos fundos", finalizou o jornal sobre a atuação do craque.

No fim da última temporada, Messi deixou claro que gostaria de sair do Barcelona, mas acabou impedido por uma cláusula contratual. Em paralelo, o ex-presidente do Barça, Josep Bartomeu ameaçou acionar Messi na justiça caso ele rompesse o contrato.

Messi, então, ficou no Barcelona, mas em uma entrevista ao site Goal.com fez duras críticas ao dirigente. Disse que havia um acordo para deixar o Barça quando quisesse, mas que não teve o desejo respeitado pelos diretores.

Especula-se que Messi já tenha um pré-acordo com o Manchester City. O atleta tem o desejo de voltar a trabalhar com Pep Guardiola, treinador que o comandou nos melhores momentos do Barça, jogando no que ficou conhecido como "tik-taka''.