Pandemia: Lewis Hamilton manda mensagem de apoio ao Brasil

Lewis Hamilton usou suas redes sociais para mandar uma mensagem de apoio ao Brasil e a Índia em momento em que ambos os países sofrem com a pandemia de Covid-19.

O Brasil voltou a bater recorde na média móvel, com 3.125 óbitos por dia, e a Índia se tornou o segundo país com maior número de casos da doença, atrás apenas dos EUA.

“Estou tão triste em saber que o Brasil está sofrendo tanto com essa pandemia. Meus pensamentos e orações estão com os brasileiros e suas famílias nesse momento de sofrimento. A todos na Índia, eu sei que vocês também estão passando dificuldades com essa pandemia. Minhas orações são para todos vocês”, postou o piloto nesta terça-feira (13).

