Rodrigo Guedes assume Diretoria de Futebol do São Raimundo

Manaus – Torcedor do São Raimundo Esporte Clube desde criança, o vereador Rodrigo Guedes (PSC) assumiu a Diretoria de Futebol do clube, juntamente com o Diretor Executivo Marivaldo Chaves, nesta terça-feira (13).

Rodrigo Guedes afirmou que se sente honrado em ocupar essa posição e que trabalhará para reerguer o futebol local, como um todo.

“É uma grande honra poder assumir a diretoria de futebol do São Raimundo Esporte Clube, que é o time que sempre torci, por acaso. Tenho história de vida ligada ao bairro de São Raimundo e quero, como pessoa pública, como vereador, trabalhar na ideia coletiva de reerguer o futebol amazonense e valorizar esse esporte em Manaus"

Rodrigo Guedes ressaltou que, como vereador, também irá se reunir com autoridades, como o Prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) e o Governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), para buscar meios de garantir o incentivo ao desenvolvimento do esporte profissional e amador local.

Guedes afirmou que uma de suas intenções ao assumir o cargo é recolocar o time em destaque no futebol local e nacional, e assim, resgatar a chama da força da torcida, além de, ao mesmo tempo, lutar pelo futebol amazonense como um todo, incluindo o futebol feminino.

“Fazer com que o São Raimundo possa reviver os tempos áureos. É possível, precisa ter gestão, transparência e ética acima de tudo, porque o futebol no Brasil inteiro e aqui em Manaus, infelizmente, foi corrompido. E resgatar a chama da força da torcida do Tufão. Vou executar esse trabalho com toda a minha vontade de fazer com que o São Raimundo volte a ser um grande time, não só do Amazonas, mas também do Brasil. O futebol amazonense precisa renascer”

