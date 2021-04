Partida do ‘Clássico dos Milhões’ é adiada e Vasco repudia atitude

Em nota, o time rival, afirma que repudia a repentina mudança da data de seu jogo | Foto: Marcelo Cortes

Com rodada válida 9ª rodada do Campeonato Carioca, o Vasco enfrentaria o Flamengo nesta quarta-feira (14), mas o jogo foi adiado para quinta (15), por conta de um pedido do time rubro-negro. O Vasco se pronunciou e repudiu o adiamento.

Em nota, o time rival, afirma que repudia a repentina mudança da data de seu jogo. O Vasco afirma ainda que a decisão tomada, à toda evidência, seria para favorecer o Flamengo, e sem que houvesse qualquer consulta do mesmo.

“Para agravar a situação, na manhã desta segunda (12), por volta das 11h36, o Clube recebeu um e-mail com a tabela atualizada da competição anexada, sem nenhuma alteração da data do jogo em questão. Logo após esse comunicado, outra confirmação: foi realizada uma reunião virtual, com participação da FFERJ e de representantes dos dois clubes (Vasco e Flamengo), para definir todo o Plano de Ação e Contingência da partida”

O Vasco aponta ainda que não existe qualquer motivo legítimo que justifique a mudança de data às vésperas do confronto, visto que é usual a programação de jogos aos domingos e quartas-feiras.

O pedido de adiamento partiu do Flamengo, pois seria para dar tempo dos titulares flamenguistas se recuperarem da final da Supercopa. Os principais jogadores receberam folga nesta segunda-feira (12) após retornarem de Brasília.

“Ressalta-se que valorizando o Campeonato Carioca, o Departamento de Futebol, o Departamento de Saúde e Performance e a Comissão Técnica elaboraram um planejamento para o Clássico dos Milhões, que incluiu o retorno imediato de Tombos (MG) logo após o compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil. A estratégia contou ainda com a ausência de folga mesmo após uma viagem desgastante e treinamentos diários no CT do Almirante, na Cidade de Deus, inclusive no sábado e no domingo. O Vasco da Gama lamenta a equivocada decisão da federação que acaba com o equilíbrio entre todos os seus filiados e a própria credibilidade da competição que organiza”, finalizou em nota.

O Flamengo está na segunda posição da tabela com 19 pontos e o Vasco da Gama na oitava posição com 10 pontos.

Leia mais:

Lewis Hamilton manda mensagem de apoio ao Brasil