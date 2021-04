Nacional contrata meio-campista com ‘fome dos dias de glória do Leão’

gora nesse novo desafio, o atleta revelou suas expectativas em atuar pela primeira vez no futebol amazonense | Foto: Reprodução

Manaus - O Nacional Futebol Clube anunciou nesta terça-feira (13), a contratação do meio-campista Renatinho Goiano, de 32 anos, para compôr o elenco azulino, no Campeonato Amazonense 2021. Com passagens por times da Alemanha, Renatinho deseja fazer história no Leão.

Natural de Itapaci- GO, Renato Carlos, passou uma temporada por times da Alemanha, como o Tus Rüssingen e o SG knoop Wiesbach, seu último clube, no qual, foi vice-artilheiro, com dez gols no campeonato.

O meia também acumula passagens pelo Atlético-GO, Vila Nova-GO, Crac-GO, Anapolina-GO e Brusque-SC. Agora nesse novo desafio, o atleta revelou suas expectativas em atuar pela primeira vez no futebol amazonense.

"Estou em busca do título, porque atuar em um clube grande, como o Nacional, tem que ser sempre focado na busca por títulos e fazer história, e em todo clube que sou contratado, vou com os mesmos objetivos, mesma garra e vontade de oferecer meu melhor dentro de campo"





Renatinho, já chegou no 'fogo' do Estadual Amazonense, na nona e última rodada do Barezão 21. Segundo o atleta, essa é a melhor hora de mostrar seu empenho dentro das quatro linhas.

"Cheguei na melhor hora do campeonato, onde separamos os homens dos meninos. É o momento de trazer resultado, juntamente, com meus companheiros, que estão extremamente focados e determinados.Todos com a mesma missão. É a hora de aparecer no futebol, a decisão, é o momento do Leão voltar com suas glórias".

O Naça enfrenta o JC de Itacoatiara pela nova rodada do Campeonato Amazonense 2021, nesta quarta-feira (14), às 15h30, no estádio Carlos Zamith, zona Leste de Manaus.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Rodrigo Guedes assume diretoria de futebol do São Raimundo