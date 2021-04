Manaus FC foca no estadual e encara Iranduba nesta quarta (14)

Focado no estadual após ser eliminado da Copa do Brasil na semana passada, o Manaus FC realizou treino nesta terça (13) | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube joga contra o Esporte Clube Iranduba da Amazônia pela quarta rodada do Campeonato Amazonense de 2021, nesta quarta-feira (14), às 20h35, no estádio Ismael Benigno.

Focado no estadual após ser eliminado da Copa do Brasil na semana passada, o Manaus FC realizou treino nesta terça (13). O atacante Douglas Lima avaliou a preparação do clube.

"Vai ser um jogo importante para mostrar que o grupo está focado e é importante terminar com o maior número de pontos possíveis pois aumenta a autoestima do grupo. Sobre minha adaptação na lateral, eu me adapto muito rápido, particularmente joguei muito nessa posição na base e em outros tempos da minha carreira, me sinto bem lá, e agora voltei para o ataque. Espero que a gente continue sem levar muitos gols no estadual, estamos focados e queremos sair vitoriosos"

O volante Vinicius Barba também comentou a boa fase defensiva do Esmeraldino no estadual, e ressaltou que o time precisa entrar com humildade diante de qualquer adversário.

"A gente sabe da importância do próximo jogo, temos total consciência do resultado que precisamos construir e sair com a vitória. Nossa zaga está bem treinada pelo professor Luizinho, e temos certeza que vamos melhorar ainda mais para evitar tomar gols"

O Gavião do Norte soma em seis jogos 15 pontos conquistados, um aproveitamento de 83%. Na defesa, são quatro gols sofridos em seis jogos, enquanto no ataque, são 12 gols marcados, uma média de dois gols por partida para o Gavião.



Ao longo da história, Manaus e Iranduba se enfrentaram seis vezes. São cinco vitórias para o Gavião e uma para o Hulk.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Time feminino de basquete é impedido de disputar Sul-Americano