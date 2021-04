Rômulo retorna para o Vasco: 'o time que apostou no menino do Piauí'

Natural de Picos (PI), Romulo iniciou sua trajetória no Porto de Caruaru (PE), onde disputou três edições da Copinha | Foto: Reprodução

O Vasco da Gama fechou nesta terça-feira (13) sua sétima contratação para 2021. O volante Romulo, de 30 anos, que se criou nas divisões de base do Gigante da Colina assinou contrato até o próximo dia 31 de dezembro.

Natural de Picos (PI), Romulo iniciou sua trajetória no Porto de Caruaru (PE), onde disputou três edições da Copinha. Foi durante o tradicional torneio de base que o piauiense despertou o interesse do Vasco da Gama, por quem foi contratado em 2009 para defender o time sub-20 e não demorou muito para se destacar.

Não tenho palavras para agradecer ao Clube por essa nova oportunidade. Lá atrás, quando estava no Porto de Caruaru, o Vasco me descobriu, apostou em mim, acreditou no meu potencial. E agora está novamente abrindo as portas para mim. Se consegui conquistar coisas grandes no futebol, disputar Olimpíada, chegar na Seleção Brasileira, jogar na Europa e ajudar minha família foi por conta do Vasco. Vivi momentos incríveis aqui dentro, aquela recepção depois do título da Copa do Brasil jamais saiu da minha cabeça. Vai ser um prazer imenso vestir essa camisa novamente. Também não vejo a hora de pisar em São Januário, sentir o calor da torcida. Estou voltando para minha verdadeira casa e me sinto extremamente feliz por isso.

Ele foi um dos principais nomes na conquista do Torneio OPG, no mesmo ano, e do Campeonato Carioca da categoria, em 2010.

Com oito gols em 106 partidas, além de passagens pelas Seleções Brasileira sub-23 e principal, Rômulo retorna ao Vasco da Gama com um contrato de produtividade e um salário fixo abaixo dos padrões tradicionais. O contrato possui ainda uma cláusula que garante que o Gigante da Colina seja remunerado com uma quantia 20 vezes maior que seu salário fixo em caso de saída para o exterior.

