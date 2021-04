Santos FC lança novos uniformes com ‘raios’ no aniversário de 109 anos

A pré-venda acontece nesta quarta (14). No sábado e domingo (17 e 18) serão realizadas as vendas | Foto: Divulgação

O Santos Futebol Clube lança seus novos uniformes, que relembram um dos maiores ativos do Clube em sua história: os Meninos da Vila, no aniversário de 109 anos. A nova campanha da marca inglesa celebra e enaltece os “Raios”, que caem sempre no mesmo lugar quando se trata do Alvinegro da Vila Belmiro, simbolizando os grandes jogadores revelados pelo Peixe em toda a história do futebol.

A pré-venda acontece nesta quarta (14). No sábado e domingo (17 e 18) serão realizadas as vendas. Os torcedores poderão adquirir as camisas pelo preço sugerido de R$289,90, ou no modelo feminino pelo preço de R$ 239,90, lembrando que membros do Programa Sócio Rei têm 10% de desconto na compra da camisa oficial na Santos Store on-line.

“Nada melhor do que festejar um aniversário e ganhar um presente que todos desejam. Qual torcedor santista não quer vestir nosso manto? As camisas ficaram lindas e remetem à nossa história, nossos raios, tão poderosos quando estão nos gramados. O parabéns ao Santos FC será bem mais feliz”

disse o presidente do Santos FC, Andres Rueda.

O conceito dos raios percorre por inteiro os uniformes. Na camisa 1, toda branca com detalhes pretos, os símbolos formam um grafismo em toda a parte frontal, assim como nas costas e nos punhos. Já os detalhes nas mangas e na lateral das camisas mesclam a estética das calçadas da cidade de Santos com os diamantes da Umbro.

O segundo manto segue ideia similar. Tradicionalmente listrado, ele possui faixas pretas que carregam grafismos de raios cinzas, trazendo uma estética moderna, além de detalhes que dão movimento e textura para a peça. A lateral da camisa segue as tendências indicadas na primeira camisa.

As camisas ainda terão dois selos exclusivos. O primeiro, na parte interna da gola, contém o escudo estilizado do clube junto aos dizeres “Onde Nascem os Raios” e um desenho que remete a uma chuva de raios. O segundo, na parte interna da barra da camisa, é similar ao primeiro em seus elementos, mas carrega os dizeres “O Santos é o clube onde nascem os Raios – Meninos da Vila”.

