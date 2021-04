Basquete: Flamengo é campeão da Champions League das Américas

O Flamengo encerra a competição com 100% de aproveitamento | Foto: Gaspar Nóbrega/BCLA

O Flamengo é o grande campeão da Champions League das Américas de basquete. O time brasileiro bateu o Real Estelí, time local, por 84 x 80, diante de um público de cinco mil pessoas no ginásio Alex Arguello, na noite desta terça-feira (13).

O pivô Rafael Hettsheimeir foi o cestinha da partida, com 21 pontos, e acabou eleito como o melhor jogador da decisão. Este é o segundo título continental do Flamengo e o primeiro na era Champions League do torneio, iniciada em 2020.

O Flamengo encerra a competição com 100% de aproveitamento. Na primeira fase, venceu os cinco jogos que realizou contra Minas Tênis Clube (três) e os argentinos do Instituto de Córdoba (dois). No mata-mata, todo disputado em Manágua, o time comandado pelo técnico Gustavo de Conti eliminou os panamenhos do Caballos de Cocle nas quartas de final e superou o São Paulo na semifinal.

*Metrópoles

