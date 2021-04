Após ações em casas de apostas, Ibrahimovic corre risco de suspensão

O Código de Ética da Fifa não permite que atletas que disputam competições profissionais tenham interesses financeiros em casas de apostas | Foto: Reprodução

Zlatan Ibrahimovic corre o risco de sofrer uma aposentadoria forçada no futebol, aos 38 anos. Ele enfrenta a possibilidade de ser suspenso até três anos do esporte. O motivo seria seu envolvimento com uma casa de apostas.

Ibra seria coproprietário da Bethard.com. O Código de Ética da Fifa não permite que atletas que disputam competições profissionais tenham interesses financeiros em casas de apostas, segundo o jornal Aftonbladet, da Suécia.

A reportagem explica que a empresa do jogador, a Zlatan Unknown AB, tem 10% das ações da Gameday Group PCL, única acionista da Bethard. Em 2019, a asa de aposta teve um lucro de 30 milhões de euros (R$ 204 milhões na cotação atual).

