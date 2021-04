Sesc AM promove lives com atividades físicas e recreativas; confira

| Foto: Reprodução

Manaus - Em comemoração ao Dia Mundial do Lazer, o Sesc AM preparou uma série de lives com atividades físicas, culturais, recreativas e de educação alimentar para a próxima sexta-feira (16).

O objetivo da criação de uma data global para o lazer é destacar sua importância para a sociedade, além de ampliar as possibilidades desta manifestação e promover a reflexão sobre os acessos e dificuldades ainda existentes.

Confira, abaixo, a programação completa:

10h às 12h

“Pilates solo e funcional” - professor da Academia Sesc AM Clayton França

“Muffin de queijo e presunto” - nutricionista Monick Sena

Bate-papo com o tema “Amazônia e seus encantos” – empresário do setor de turismo Olímpio Carneiro

“Paper Mask: o prazer e o colorido das máscaras criativas” - com a técnica de artes visuais do Sesc AM, Denise Vicentim

Bate-papo com o tema “Empreendedorismo criativo" – com empresária do segmento de bares e restaurantes Aline Damasceno

18h às 20h

“Exploração de espaços não utilizados na pandemia e criação de brinquedos e brincadeiras” - com o recreador do Sesc, Nilthon Montenegro

Bate-papo com o tema “Empreendedorismo criativo: O reinventar das academias em tempos de pandemia”, com o empresário do segmento de academias Steferson Pontes

“Saúde mental na pandemia: A importância do lazer em nossas vidas” – psicólogo Geysing Azevedo.

"Atividade física no período de pandemia" - professor da Academia Sesc AM Frederick Jezini

“Nutrição em tempos de pandemia” – nutricionista Raphaella Cabral

As lives serão transmitidas nos canais do Sesc Amazonas no Youtube e no Facebook.

*Com informações da assessoria

