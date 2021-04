Grêmio perde para o Del Valle e é eliminado da Libertadores

Time gaúcho abriu o placar com Ferreira, mas a estrela de Ortíz brilhou em Porto Alegre | Foto: Reprodução

Em duas derrotas para o Independiente del Valle, o Grêmio foi eliminado da Libertadores da América. O Tricolor perdeu para os equatorianos por 2 a 1, na Arena, na noite desta quarta-feira (14).

Time gaúcho abriu o placar com Ferreira, mas a estrela de Ortíz brilhou em Porto Alegre e o meio-campista marcou os dois gols que deram a classificação para os Rayados.

Na próxima fase, o Del Valle entra no grupo A, com Palmeiras, Defensa y Justicia e Universitário.

O jogo

O primeiro tempo começou movimentado, com as duas equipes indo ao ataque. A primeira grande chance foi o Del Valle, aos cinco minutos, com Montenegro, que perdeu na cara do gol. A resposta veio aos 14 minutos, com Ferreirinha, que recebeu de Matheus e balançou as redes, mas gol foi anulado por impedimento.

Aos 21, o Imortal abriu o placar. Jean Pyerre bateu de primeira e marcou o gol. O goleiro Ramírez ainda fez duas boas defesas, com finalização de Maicon e Ferreirinha. O Grêmio ia bem na partida, mas levou um banho de água fria nos acréscimos. Ortíz cobrou falta feita por Cortez e mandou a bola no ângulo. Com o gol equatoriano, o time brasileiro precisava de mais dois gols para se classificar, por conta do critério do gol qualificado.

Aos 10 da etapa complementar, Diego Souza recebeu passe de Jean Pyerre e o centroavante chutou pra fora. A noite ficou ainda mais trágica com a expulsão de Maicon, aos 17 minutos. O primeiro amarelo foi ainda no primeiro tempo por reclamação e o segundo por falta em Faravelli.

Mas o jogo estava para Ortíz. O meia recebeu o passe e mandou mais um belo chute para o gol, para virar o placar.

