Jogo do Palmeiras contra argentinos tem 'briga generalizada' em túnel

Cenas de brigas não deveriam ser comuns no esporte, porém esta é uma realidade que não muda com o passar dos anos. O jogo entre Palmeiras e Defensa Y Justicia, nesta quarta-feira (14), teve uma confusão generalizada entre argentinos e brasileiros.

Após marcação de pênalti para o Alviverde no primeiro tempo da prorrogação, uma briga começou dentro de campo e se estendeu para o túnel do Mané Garrincha. Um membro da comissão técnica do time brasileiro se desentendeu com um jogador do Defensa e a confusão começou.

A turma do “deixa disso” entrou em ação e conteve o tumulto por alguns minutos. Revoltados com a marcação, jogadores do clube da Argentina retomaram a confusão. O atacante Braian Romero acabou expulso.

O Defensa Y Justicia vai vencendo o Palmeiras por 2 x 1 e a partida vai indo para os pênaltis.

