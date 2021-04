Cancelamento de Olimpíada é uma possibilidade, diz líder do Japão

Tóquio e outras cidades japonesas adotaram novas restrições sanitárias e eventos-teste olímpicos foram adiados | Foto: Comitê Olímpico Internacional

O secretário-geral do Partido Liberal Democrata (PLD), Toshihiro Nikai, o número 2 do principal partido que governa o Japão afirmou nesta quinta-feira (15) que os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 podem ser cancelados como último recurso, no momento em que o país enfrenta um novo surto de casos da Covid-19.

“Precisamos cancelar sem hesitação se eles (os Jogos) não forem mais possíveis. Se os contágios se propagarem por causa das Olimpíadas, não sei para que servem as Olimpíadas”

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, interpretou as palavras de Nikai, feitas a 99 dias da cerimônia de abertura, marcada para 23 de julho, como “uma opção”.

“Eu considero uma mensagem de ânimo forte para conter o coronavírus por todos os meios”.





Apesar das garantias do Comitê Organizador, a persistência da pandemia e os repentinos focos do novo coronavírus alteram os preparativos para os Jogos, alimentando a incerteza sobre se será possível ou conveniente celebrar o evento esportivo.

Tóquio e outras cidades japonesas adotaram novas restrições sanitárias e eventos-teste olímpicos foram adiados. A vacinação no país avança em ritmo lento (1,1 milhão de habitantes receberam uma dose, em uma população de 126 milhões).

