Arrascaeta desfalca Flamengo contra Vasco nesta quinta (15)

O uruguaio De Arrascaeta está fora do clássico Flamengo contra Vasco na noite desta quinta-feira (15), no Maracanã. Ele deixou o último jogo com dores no tornozelo direito.

Em nota, o clube afirma que o meia deixou a final da Supercopa do Brasil, no último domingo, reclamando de dores. Durante a reapresentação de terça-feira (13), foi reavaliado, iniciou tratamento, sendo necessária a realização de um exame de imagem.



O procedimento, na última quarta-feira (14), detectou uma entorse. O atleta segue em tratamento no Ninho do Urubu e foi retirado da lista de relacionados para a partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O Fla, vale lembrar, já garantiu a classificação às semifinais de forma antecipada.

Pode haver ainda mais um motivo para a ausência de Arrascaeta. O jogador e seu empresário, Daniel Fonseca, cobram um posicionamento do Flamengo sobre o que consideram um não cumprimento de acordo.

