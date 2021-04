Pedalada acontece em Manaus para incentivar uso da bicicleta

O evento tem como objetivo chamar a atenção das autoridades locais para a necessidade de melhorar a estrutura cicloviária da cidade de Manaus | Foto: divulgação

Manaus - Em comemoração ao Dia Internacional do Ciclista (15 de abril) e incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, o movimento "Pedala Manaus" realiza neste domingo (18), uma pedalada técnica pela ciclofaixa da Estrada da Ponta Negra.

Com apoio da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o evento tem como objetivo chamar a atenção das autoridades locais para a necessidade de melhorar a estrutura cicloviária da cidade de Manaus que hoje conta com cerca de 40 quilômetros.

O vice-presidente do segmento de bicicletas da Abraciclo, Cyro Gazola, afirmou que o uso da bicicleta é importante para a mobilidade urbana.

“A bicicleta ajuda a melhorar a mobilidade urbana. Precisamos que as cidades ampliem e melhorem sua malha cicloviária, interligando as regiões e, com isso, desafogando o trânsito. Além disso, a bicicleta é um meio de transporte barato, que não polui e que faz bem para a saúde das pessoas”

De acordo com Paulo Aguiar, coordenador do Pedala Manaus, o evento contará com a participação de vereadores da capital amazonense que farão uma inspeção na obra que ainda não está concluída.

“Por ser uma vistoria técnica, o acesso será restrito. Isso é necessário para promovermos melhorias e incentivar o uso da bicicleta na cidade. Neste passeio, mostraremos os problemas estruturais e as dificuldades enfrentadas pelos ciclistas neste corredor”

A pedalada terá início às 8h saindo do posto Shell, em frente a igreja da Restauração, percorrendo toda a ciclofaixa até o anfiteatro da Ponta Negra. A pedalada técnica seguirá os protocolos de distanciamento e segurança para evitar a disseminação do coronavírus.

Informações: (92)98261-8504 e (92)99200-9239

