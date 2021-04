Após derrota, Palmeiras foca no Paulistão e encara o Tricolor

São Paulo e Palmeiras disputam a 5ª rodada do Paulistão | Foto: Reprodução Clubes

O título da Recopa não veio para o Palmeiras na noite desta quarta-feira (14), mas o time não disputa apenas um campeonato. Desta vez, o Porco treinou focado no Campeonato Paulista, pela 5ª rodada, contra o São Paulo, no Allianz Parque, nesta sexta-feira (16).

O Palmeiras treinou no CT do Brasiliense, em Brasília-DF. Foram a campo os goleiros Vinicius e Jailson, os zagueiros Alan Empereur e Kuscevic, os laterais Victor Luís e Esteves, os meio-campistas Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Danilo Barbosa e os atacantes Luiz Adriano, Rafael Elias, Giovani e Willian. Os demais permaneceram no hotel para atividades regenerativas.

A comissão técnica comandou inicialmente um trabalho de cinco contra cinco, além de um coringa, em campo reduzido. Depois, uma atividade de cruzamentos e finalizações. Alguns jogadores praticaram ainda cobranças de falta e pênaltis.

O clube ocupa a segunda colocação do Grupo C, com oito pontos | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Apesar do momento difícil de derrotas seguidas, o Verdão está invicto no estadual, com duas vitórias e dois empates em quatro jogos disputados.

O clube ocupa a segunda colocação do Grupo C, com oito pontos, atrás do Red Bull Bragantino, que tem 11 e dois jogos a mais. Grêmio Novorizontino (oito pontos) e Ituano (sete pontos) completam a chave.

São Paulo preparado para duelo

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, concedeu entrevista coletiva na última quarta-feira (14), no Morumbi, avaliou a vitória sobre o Guarani e os próximos passos da equipe no Paulistão.

O Tricolor se mantém na liderança isolada do Grupo B | Foto: Divulgação SPFC

“Este grupo sabe o que quer durante o jogo e mostra identidade, garra e vontade de lutar. E o resultado é, simplesmente, uma consequência disso”

Com o resultado, o Tricolor se manteve na liderança isolada do Grupo B, agora com 16 pontos em sete partidas, e fez a trinca no torneio: já havia derrotado São Caetano (5 x 1) e Red Bull Bragantino (1 x 0) nos últimos dias.

"Não penso no futuro. Penso no agora. Vou colocar o time que acredito, que vai ser o melhor, sem pensar em Libertadores. A única situação são lesões. Amanhã (quinta-feira) é outro dia. Vamos ver como estão os jogadores para escolher os 11 para jogar esse grandíssimo jogo que temos, contra o Palmeiras"

Crespo aprovou as atuações dos jovens Galeano, Wellington e Talles Costa, mas frente ao Palmeiras deverá utilizar o grupo mais experiente. O zagueiro Miranda, que fez sua reestreia com a camisa são-paulina deverá ficar no banco de reservas no clássico.

Outros jogos

No Paulistão, os próximos jogos acontecem pela sexta rodada. Bragantino enfrenta o Mirassol e Novorizontino joga contra o Ferroviária, no sábado (17).

No domingo (18), Botafogo-SP recebe o Palmeiras, Santos enfrenta o Inter de Limeira e o Corinthians encara o Ituano.

