Pré-Olímpico das Américas de Boxe em Buenos Aires é cancelado

Foi anunciado nesta quinta-feira (15) pela Força-Tarefa do Boxe (BTF, sigla em inglês), grupo designado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), o cancelamento do Pré-Olímpico das Américas, que seria realizado em maio, na cidade de Buenos Aires (Argentina).

Os representantes do continente serão definidos pelo ranking mundial, desde que previamente inscritos na seletiva.



Como as vagas ainda têm de ser oficializadas, a Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) não confirma os pugilistas garantidos na Olimpíada.

Em nota, a entidade afirma que aguarda a divulgação da BTF, que deve ocorrer até o próximo dia 30. O Brasil, no momento, tem sete atletas em situação de classificação para os Jogos.

A decisão pelo cancelamento do Pré-Olímpico foi motivada, segundo nota da BTF, pelo risco de parte das 400 pessoas envolvidas no evento, entre atletas e organizadores, não poderem viajar, devido às dificuldades logísticas da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A situação delicada da América do Sul no enfrentamento do vírus também foi levada em conta.

