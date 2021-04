Briga de torcedores de Vasco e Flamengo promove pânico no RJ; veja

A briga generalizada ocorreu na praça da Merck, em Taquara, região de Jacarepaguá, logo após a vitória do Vasco por 3 x 1 | Foto: Reprodução

Após a derrota do Flamengo para o Vasco no "Clássico dos milhões", torcedores se aglomeraram e começaram uma verdadeira guerra na noite dessa quinta-feira (15). A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ) prendeu 11 pessoas durante um confronto entre integrantes de organizadas de Flamengo e Vasco, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

A briga generalizada ocorreu na praça da Merck, em Taquara, região de Jacarepaguá, logo após a vitória do Vasco por 3 x 1.

Veja vídeo impressionante:





Vídeos que circulam nas redes sociais mostram correria, pessoas com pedaços de pau na mão, muitos fogos de artifício e a comunidade local em pânico.

Uma moradora grita ao filmar o confronto:

“Meu Deus, nos proteja"





A PMRJ afirmou em nota que conseguiu controlar o confronto, mas não informou sobre possíveis feridos.

*Com informações de Metrópoles

