Amazonense de 17 anos joga no time principal do Flamengo neste sábado

| Foto: Divulgação/Flamengo

O amazonense Werton, de 17 anos, ataque do Flamengo, foi, pela primeira vez, selecionado para atuar no time profissional do Rubro-Negro. Ele entrará em campo na disputa contra o Portuguesa-RJ, às 20h05 (horário de Manaus), no estádio Luso-Brasileiro, pela décima rodada do Campeonato Carioca.

O atleta, que é natural de Benjamin Constant (localizado a 1.119 km de Manaus), vestirá a camisa 47. Werton também foi inscrito pelo Flamengo para participar também da disputa da Libertadores da América, que se inicia na próxima semana.

Com a estreia da Libertadores contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, na próxima terça-feira (20), o técnico Rogério Ceni está popupando o time titular e apenas deixando alguns remanescentes para o jogo contra a Portuguesa.

Na derrota para o Vasco por 3 a 1, na última quinta-feira (15), apenas Bruno Viana, João Gomes, Matheuzinho, Rodrigo Muniz e Vitinho, do time principal, estiveram no campo.

