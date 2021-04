Flamengo chega em Buenos Aires para estreia na Libertadores

O time chega no torneio internacional após empatar com o Portuguesa em 2 a 2 | Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Na madrugada desta segunda (19), o Flamengo chegou a Buenos Aires para sua estreia no Grupo G da Libertadores. O jogo acontece nesta terça (20), às às 21h30, contra o Vélez Sarsfield. A delegação chegou à capital argentina de voo fretado e após três testes de Covid-19.

O time chega no torneio internacional após empatar com o Portuguesa em 2 a 2 na noite do último sábado (17), no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Os dois gols do Rubro-Negro foram marcados por Pedro.

A moral do time aumentou após perder para o rival, Vasco da Gama, por 3 a 1, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Apesar de muita dificuldade, o time ainda recebe apoio dos torcedores que acreditam no título.

"Chegar com classe e jogar com raça, é isto que queremos. Mostrar que somos Mengão e que temos um bom time. Vamos ganhar esses três pontos. Boa sorte", disse Paulo Adelaide.

Leia mais:

Amazonense de 17 anos joga no Flamengo