Filho de Adriano ‘Imperador’ assina com o Grêmio aos 15 anos

Adriano disse estar orgulhoso do filho | Foto: Reprodução

Adriano Carvalho Ribeiro, de 15 anos, filho do ex-atacante Adriano “Imperador”, ex-Flamengo, São Paulo e Inter de Milão, assinou contrato para integrar as categorias de base do Grêmio.

Ídolo rubro-negro e pai coruja, Adriano compartilhou em suas redes sociais o momento em que o filho de assina o compromisso.

“Muito orgulho do meu filho. Parabéns, que Deus te ilumine nessa tua nova caminhada. Te amo”, escreveu.

R7*

Leia mais:

Santos bate Inter de Limeira e vira líder do grupo D do Paulistão

Flamengo chega em Buenos Aires para estreia na Libertadores