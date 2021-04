Gabriel Medina chega ao topo do ‘World Surf ‘ e avança na Austrália

A etapa de Narrabeen está sendo transmitida ao vivo e de graça no site da WSL | Foto: Cait Miers- WSL

Gabriel Medina conquistou nesta segunda-feira (19) a maior nota da competição: 9,00, por um aéreo com giro completo no ar e aterrissagem perfeita, na terceira etapa do World Surf League Championship Tour 2021, que acontece em Narrabeen, na Austrália.

Ele, Yago Dora e Tatiana Weston-Webb bateram seus adversários e chegaram às quartas de final.

"Feliz por conseguir pegar boas ondas nas baterias. Estou me divertindo e focado, porque eu quero chegar na final. Muito feliz pelas minhas notas e, agora, é esperar o último dia, que vai ser irado. Graças a Deus está dando tudo certo até agora e esse evento aqui em Narrabeen está sendo incrível. Tem dado altas ondas, o lugar é maneiro e estou feliz por estar aqui"

Quartas de final

Masculino

Frederico Morais (POR) x Ethan Ewing (AUS)

Gabriel Medina (BRA) x Morgan Cibilic (AUS)

Kanoa Igarashi (JPN) x Conner Coffin (EUA)

Yago Dora (BRA) x Griffin Colapinto (EUA)

Feminino

Carissa Moore (HAV) x Keely Andrew (AUS)

Sally Fitzgibbons (AUS) x Tatiana Weston-Webb (BRA)

Caroline Marks (EUA) x Johanne Defay (FRA)

Stephanie Gilmore (AUS) x Courtney Conlogue (EUA)

