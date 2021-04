Palmeiras realiza último treino antes de embarcar para o Peru

Enquanto uma equipe aprimorava a linha defensiva, a marcação e o preenchimento de espaços, a outra aperfeiçoava saídas de bola, transições e quebras de linha | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (19), na Academia de Futebol, como início à preparação para o confronto com o Universitario-PER, na quarta (21), em Lima-PER, às 21h (de Brasília). O jogo acontece pela primeira rodada da fase de grupos da CONMEBOL Libertadores.

O treino foi técnico e tático. Enquanto uma equipe aprimorava a linha defensiva, a marcação e o preenchimento de espaços, a outra aperfeiçoava saídas de bola, transições e quebras de linha. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos em Ribeirão Preto-SP fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência.





Gabriel Menino como novidade





O meio-campista Lucas Lima, em recuperação de uma lesão na coxa direita, fez movimentações internas e no gramado. Os atacantes Gabriel Veron, com lesão na coxa esquerda, e Breno Lopes, tratando o joelho direito, ficaram no Núcleo de Saúde e Performance.

O Alviverde, atual campeão do torneio continental e dono da melhor campanha na fase inicial nas últimas três edições, viaja para o Peru nesta tarde e treinará no centro da Seleção Peruana na terça (20), às 16h (horário local). Os outros rivais do grupo são o Independiente del Valle-EQU e o Defensa y Justicia-ARG.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Flamengo chega a Buenos Aires para estreia na Libertadores