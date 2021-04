Uefa promete punir clubes europeus em caso de novo torneio

Em janeiro, a Fifa rejeitou a Superliga Europeia e disse que clubes e jogadores seriam banidos de torneios | Foto: GettyImages

Manchester United, Juventus, Liverpool e Real Madrid lideram grupo que pretende criar uma nova liga continental para substituir a Premier League. A UEFA ameaça punir os clubes responsáveis pela criação do novo torneio.

Segundo o New York Times, a nova competição já teria o apoio de pelo menos 12 grandes times da Inglaterra, Espanha e Itália.

A Uefa, porém, conta com o apoio das federações e ligas desses países para barrar a iniciativa. “O projeto se baseia no interesse de alguns clubes em um momento em que a sociedade precisa mais do que nunca da solidariedade”, disse a Uefa em nota.

Em janeiro, a Fifa rejeitou a Superliga Europeia e disse que clubes e jogadores seriam banidos de torneios. Antes, em dezembro, o jornal espanhol “Marca” revelou que a Champions poderia mudar de formato em 2024 e teria seis grupos de seis times. O projeto da Uefa seria uma resposta à Superliga e pretendia dar aos clubes mais jogos e receita.

