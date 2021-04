Marcelinho chega ao Manaus FC após carreira no continente europeu

Outros clubes que marcaram a trajetória de Marcelinho foram Bragantino (SP) em 2010, o São Caetano (SP) em 2007, e o mais recente clube onde Marcelinho esteve, o Vitória (BA) | Foto: Reprodução





O Manaus FC anunciou mais uma contratação para a temporada de jogos 2021. O meia Marcelinho, de 36 anos, chega para reforçar o elenco Esmeraldino após uma história vitoriosa na Europa e ter jogado a Série B do brasileirão pelo Vitória (BA).

Após uma carreira consolidada no futebol da Bulgária, na Europa, onde conquistou simplesmente nove vezes o campeonato nacional, três vezes a copa nacional e uma taça da Bulgária, e além disso, passagem pela seleção, marcando gols em competições importantes como a Champions League.

O atleta natural de Manacapuru chegou para reforçar o futebol amazonense na temporada de 2021. Pelo Ludogorets Razgrad, foram 325 jogos 93 gols marcados.

Outros clubes que marcaram a trajetória de Marcelinho foram Bragantino (SP) em 2010, o São Caetano (SP) em 2007, e o mais recente clube onde Marcelinho esteve, o Vitória (BA), onde disputou 27 jogos na temporada de 2020.

Liderança na primeira fase do Barezão

Após o empate por 0 a 0 neste sábado (17) contra o Princesa dos Solimões, o Manaus Futebol Clube assegurou a liderança da primeira fase do Campeonato Amazonense de 2021.

Conforme divulgado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), o Gavião Real encara nas quartas o JC de Itacoatiara, em jogos de ida e volta, com a vantagem do empate para o Manaus. Caso avance, o clube enfrentará o vencedor do duelo entre Clipper e Nacional. Do outro lado da chave, os possíveis adversários serão São Raimundo, Amazonas FC, Penarol e Princesa.

As datas para o duelo contra o JC também foram divulgadas pela FAF. Nesta quarta-feira (21) o jogo da ida ocorre no estádio Floro de Mendonça, às 15h. A volta está marcada para o dia 24 de abril, às 16h05, no estádio Ismael Benigno, a Colina.

O treinador Luizinho Lopes comemorou a primeira classificação geral no estadual e ressaltou que o clube soube vencer as dificuldades impostas pelo calendário apertado e demais barreiras que foram aparecendo pelo caminho, e conforme dito pelo comandante, o clube vai brigar até o fim.

"Vamos zerar agora, trabalhar a mente, está sendo muito desgastante. Foi uma pré-temporada de apenas 15 dias, em meio a uma pandemia, muita chuva, dificuldade de campo para treinar, não só para gente, é uma realidade para todos. As lesões, por mais que a gente tome o maior cuidado possível, elas são rotineiras, cabe a gente buscar tranquilidade. É ir na força, ir na união do grupo, brigar até o fim por essa conquista e aí sim pensar na Série C, mas o primeiro objetivo é o estadual"

O Gavião terminou com 79% de aproveitamento na primeira fase. Em oito jogos, foram seis vitórias, um empate e uma derrota. Ao todo, foram 15 gols marcados, uma média de 1,8 gols por partida e também o segundo melhor ataque. Já na defesa, foram apenas cinco gols sofridos, uma média de 0,6 gols por partida, a melhor defesa até aqui no estadual.

