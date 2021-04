Estádio Paulo Beltrão de Barreirinha, no AM será reformado em 2021

A obra vai durar 120 dias | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Para promover melhorias para o esporte no Amazonas, o governador Wilson Lima assinou, nesta terça-feira (20) o contrato no valor de R$ 1.345.088,69 para reforma e adequação do Estádio Paulo Beltrão Filho, no município de Barreirinha, distante 331 quilômetros de Manaus. A obra vai durar 120 dias, e a previsão de entrega é outubro deste ano.

"Essa é uma obra de muita importância para aquele município e, por isso, nós iremos realizá-la. É uma necessidade da população de Barreirinha, uma vez que o estádio está há anos sem receber reforma e, agora, nós iremos modernizá-lo”

O estádio está localizado na rodovia BH1 Nilo Pereira, s/nº, bairro Santa Luzia, município de Barreirinha.

A estrutura contará com 350 metros quadrados e terá capacidade para receber cerca de 460 torcedores nas arquibancadas, segundo informações da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

Um nova cobertura será instalada no estádio | Foto: Divulgação Secom

Com o investimento, o Governo do Amazonas vai implantar o sistema de drenagem do estádio e reforma das arquibancadas. Também serão reformados os pisos externos do prédio administrativo, assim como os vestiários e o muro. Serão construídos dois banheiros externos para o público e será instalada uma nova cobertura.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Aleam concede título de cidadão amazonense a Bolsonaro

Veja horário de funcionamento do comércio local no dia de Tiradentes