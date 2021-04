Delegação da Alemanha será vacinada antes dos Jogos de Tóquio

A vacinação prioritária em atletas é uma polêmica pelo mundo | Foto: Reprodução

Os atletas que estão classificados para competir nos Jogos de Tóquio-2020, com realização em 2021, serão vacinados contra a Covid-19.

O Ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, foi o responsável pela proposta de imunização ao colocar nesta terça-feira (20) os esportistas do país entre as prioridades no plano nacional de vacinação.

Segundo o site Inside The Games, 92% dos esportistas alemães mostraram interesse em se vacinar antes do embarque ao Japão.

"Agora é uma questão de implementar a vacinação de forma responsável e profissional nas próximas semanas junto com as autoridades responsáveis. Nosso objetivo central é que os membros da equipe participem (dos Jogos) com segurança e retornem com segurança"

A vacinação prioritária em atletas é uma polêmica pelo mundo. Por serem jovens e terem boa saúde, os esportistas estão fora do grupo de risco da covid-19. Apesar disso, os alemães entendem que a proposta de vacinação não vai gerar críticas, já que o país em breve deve ter imunização em massa.

