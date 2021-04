Auxílio emergencial para profissionais do esporte é aprovado no AM

Conforme as propostas, os auxílios financeiros irão beneficiar 5 mil profissionais da área de Esporte | Foto: Reprodução Pixabay

Manaus - Foi aprovado nesta terça-feira (20), os projetos de lei 178/2021 e 179/2021, em votação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para a criação do auxílio emergencial aos profissionais de esporte.

O autor da indicação ao Governo do Estado é o deputado estadual João Luiz (Republicanos). Ele destacou a aprovação dos projetos de lei - que instituem o socorro financeiro - como uma vitória para o esporte no Amazonas, os quais figuram entre os mais prejudicados durante a pandemia da Covid-19.

O benefício de R$ 600, será pago em três parcelas de R$ 200. Conforme as propostas, os auxílios financeiros irão beneficiar 5 mil profissionais da área de Esporte, entre os quais esportistas federados e confederados, os que atuam como personal trainer e educadores formados em educação física.

“Neste momento, o pagamento do auxílio emergencial é uma vitória para os profissionais de Esporte. Desde o início da pandemia, este setor foi diretamente prejudicado com a paralisação de eventos esportivos e a suspensão das atividades das academias de ginástica"

Ao justificar o voto favorável aos dois projetos, o Republicano ressaltou que essa ajuda irá “fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia”.

*Com informações da assessoria ao Em Tempo

