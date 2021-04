Quartas de final do Barezão começam nesta quarta (21); veja confrontos

Os times se enfrentam nas quartas de final | Foto: Antônio Assis/FAF

Manaus - A primeira fase do Campeonato Amazonense acabou e a partir de agora, o Barezão entra em uma nova fase de quartas de final. Neste feriado de Tiradentes (21), os confrontos acontecem entre Manaus FC, JC Futebol Clube, São Raimundo e Amazonas FC.

JC Futebol Clube x Manaus FC

O JC Futebol Clube abre em casa os duelos contra o Manaus FC, ás15h, estádio Floro Rebelo de Mendonça, em Itacoatiara (AM). O Tigre da Velha Serpa, que só venceu uma partida em seus domínios (vitória sobre o Penarol, no clássico da cidade de Itacoatiara - AM), além de duas derrotas e um empates.

O Gavião do Norte, que teve a melhor campanha da primeira fase, anunciou três reforços para o restante da temporada, o atacante Marcelinho, ex-Vitória. Vitinho, que estava no Athletic-MG e Anderson Paraíba, que estava no Retrô-PE. Os três jogadores já estão regularizados e podem atuar pela equipe contra o JC.

O árbitro da partida será Weden Cardoso Gomes.





São Raimundo x Amazonas FC





O Amazonas FC (vice-líder na primeira fase, 16 gols marcados), do técnico Lecheva que tem no comandante Ibson, o referencial da equipe dentro de campo, espera por uma boa atuação dos ¨veteranos¨, Soares, Marion, e conta com os gols de Pedro Igor, Diego Torres para superar o Tufão.

O São Raimundo vai tentar reverter a vantagem que é do adversário. O técnico Sérgio Duarte confia no rápido contra-ataque da equipe e nos gols do artilheiro Hemerson. O jogo acontece no Estádio Ismael Benigno (Colina), às 20h35. Rafael Ramos Tourinho apita o jogo.

*Com informações da FAF

