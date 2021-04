São Paulo estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal, no Peru

Devido a restrições impostas pelas autoridades sanitárias peruanas, o elenco fez um trabalho no hotel na tarde da última segunda-feira (19) | Foto: Rubens Chiri /SPFC

O Tricolor Paulista estreia nesta terça-feira (20), às 21h30, contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru. O time vai em busca da taça pelo tetracampeonato.

O São Paulo, do técnico Hernán Crespo, venceu os últimos quatro jogos do Campeonato Paulista, sendo um deles diante do Palmeiras (1 x 0) no Allianz Parque.



Já os anfitriões, atuais campeões nacionais, acumulam seis meses de invencibilidade: 21 partidas sem derrotas, com 16 vitórias e cinco empates, desde outubro de 2020.

Devido a restrições impostas pelas autoridades sanitárias peruanas, o elenco fez um trabalho no hotel na tarde da última segunda-feira (19) e não conseguiu treinar no gramado para finalizar os ajustes para o confronto desta noite.

*Com informações SPFC

Leia mais:

Flamengo chega a Buenos Aires para confronto na Libertadores