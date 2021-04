Corinthians inicia preparação para a estreia na Sul-Americana

O time joga na primeira fase de grupos da competição | Foto: Bruno Teixeira- Divulgação

O Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira (19), no CT Dr. Joaquim Grava e deu início à preparação para a estreia na Conmebol Sul-Americana, na próxima quinta (22), às 21h30. O Timão visita o River Plate-PAR, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória corinthiana sobre o Ituano, no domingo (18), na Neo Química Arena, realizaram uma atividade regenerativa. O restante do elenco foi ao gramado.

No Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), os atletas realizaram o aquecimento e também um trabalho de fundamentos com a equipe de preparação física. Depois, no Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini dividiu o grupo: em metade do gramado, comandou um trabalho específico de organização da linha de quatro defensiva, enquanto do outro lado, seus auxiliares organizaram um treino de finalizações.

Por fim, Mancini separou quatro times e promoveu minijogos em campo reduzido.

*Com informações do Corinthians

