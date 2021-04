Revanche ou 7x1? Brasil cai no grupo da Alemanha nas Olimpíadas

O time brasileiro garantiu um lugar em Tóquio após conquistar vaga no Torneio Pré-Olímpico disputado na Colômbia, em fevereiro de 2020 | Foto: Getty Images

Faltando um pouco mais de três meses para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção brasileira masculina de futebol já sabe quem são seus adversários na competição. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. O sorteio foi realizado na manhã desta quarta-feira (21), na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça.

O time brasileiro garantiu um lugar em Tóquio após conquistar vaga no Torneio Pré-Olímpico disputado na Colômbia, em fevereiro de 2020. Ao todo, o técnico André Jardine já convocou mais de 60 jogadores desde o início do ciclo olímpico.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a disputa do futebol será com atletas de idade sub-24 e não sub-23, como foi nas últimas edições. Está mantida a convocação de três atletas que acedam essa idade.

A CBF já trabalha para conseguir a liberação dos principais atletas brasileiros que atuam na Europa, como Rodrygo e Vinicius Jr (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Richarlison (Everton) e David Neres (Ajax).

Veja os grupos:

Grupo A: Japão, África do Sul México e França

Grupo B: Nova Zelândia, Coreia do Sul, Honduras e Romênia

Grupo C: Egito, Espanha, Argentina e Austrália

Grupo D: Brasil, Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita

O primeiro jogo já é contra a Alemanha no dia 22 de julho, às 5h30 (horário de Brasília), no Estádio Yokohama.

R7*

