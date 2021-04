Corinthians fecha preparação para estreia na Conmebol Sul-Americana

Na terça-feira (20), toda a delegação realizou testes RT-PCR para detecção de COVID-19 e os resultados foram negativos | Foto: Rodrigo Coca- Agência Corinthians

Confiante para a estreia na Conmebol Sul-Americana, nesta quinta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, contra o River Plate, o Corinthians encerrou a preparação da equipe.

O treino aconteceu na manhã desta quarta-feira (21), no CT Dr. Joaquim Grava. Após o aquecimento, no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), o técnico Vagner Mancini levou os atletas ao Campo 3 (Roberto Rivellino) para um trabalho tático de olho na equipe paraguaia. Depois, comandou um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas.

O atacante Rodrigo Varanda, com um trauma no pé direito, realizou trabalho específico no campo e ficará em recuperação no Brasil.

Na terça-feira (20), toda a delegação realizou testes RT-PCR para detecção de COVID-19 e os resultados foram negativos. Entre os relacionados para a partida estão: os goleiros Cássio, Guilherme e Matheus Donelli; os laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton; os zagueiros Bruno Méndez, Gil, Jemerson e João Victor; os meias Camacho, Cantillo, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Otero, Ramiro, Vitinho e Xavier; e os atacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô e Léo Natel.

*Com informações do Corinthians

